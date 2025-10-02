02 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Таксопарки не смогут заменить 100 тысяч машин после вступления закона о локализации

В ассоциации "Национальный совет такси" и Лизинговом союзе попросили создать переходный период для перевозчиков, которые заключили лизинговые договоры до вступления в силу закона о локализации такси.

В письме Союза говорится, что в отрасли эксплуатируется более 97 тыс. автомобилей, у которых сроки лизинга подойдут к концу после 1 марта 2026 года. В текущей редакции закона переоформление без перерегистрации будет доступно только для нескольких моделей, которые соответствуют новому требованию. В зоне риска и неопределенности - все автомобили, взятые в лизинг таксомоторными организациями в период с 2022 по 2025 годы.

Директор Лизингового союза Евгений Царев заявил, что при отсутствии послаблений импортные машины станут бесполезными. Чтобы не пострадал бизнес, нужно установить срок службы автомобиля такси и позволить ездить на взятых в лизинг авто до вступления в силу закона о локализации такси без их перерегистрации, сообщают "Известия".

Днем ранее Минпромторг России опубликовал перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. В него вошли два десятка моделей шести брендов, ведущих сборку в России

Ранее 01.10.2025 14:13 Мск Минпромторг опубликовал список машин, на которых можно будет работать в такси

