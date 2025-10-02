Более 700 тысяч россиян смогут разом забрать пенсионные накопления

В 2026 году 706 тыс. граждан России смогут единовременно получить свои пенсионные накопления.

Размер выплаты зависит от суммы на индивидуальном счете гражданина. В среднем по стране - около 68 тыс. руб. Об этом говорится в проекте бюджета Соцфонда на 2026–2028 годы.

Пенсионные накопления формировались в 2002–2013 годах, когда работодатели перечисляли 6% зарплаты сотрудников на их счета. С 2014 года на них действует "заморозка" — все отчисления идут только на страховую пенсию. Забрать деньги могут по заявлению мужчины с 60 лет, женщины — с 55.

Единовременную выплату предоставляют тем, у кого расчетный размер накопительной части не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. При этом есть и лимит по балансу: в 2025 году он составляет 412 тыс. руб., в 2026 году, по оценке экспертов, может увеличится до 440 тыс.

Согласно ожиданиям СФР, средняя сумма выплаты будет расти: в 2027 году она увеличится почти вдвое, до 119 тыс. руб., а еще спустя год немного снизится, до 114 тыс., сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы внесут на рассмотрение проект закона, в случае принятия которого возраст назначения фиксированных выплат к страховой пенсии снизится с 80 до 70 лет.