Студентов-бюджетников стройвузов могут обязать к отработке после выпуска

Необходимо ввести обязательную отработку для студентов строительных вузов, которые обучаются за счет бюджета.

Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, по окончании обучения их необходимо распределять в региональные организации. Глава ведомства рассказал, что сам в свое время получил распределение после окончания строительного института.

Он напомнил, что аналогичные решения приняты по ряду медицинских специальностей, сообщает РИА Новости.

Ранее Файзуллин заявил, что для технологического суверенитета страны важны и кадры, и нормативы, и ключевая ставка, и отставание в технологиях. При этом он выступил за послевузовское распределение. Это должно касаться обучающихся на "бюджете".