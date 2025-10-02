Продажи бензина на АЗС в Крыму ограничили до 20 литров в одни руки

В Крыму власти решили сократить объем продажи топлива на АЗС с 30 до 20 литров на руки.

Об этом заявил в Telegram глава республики Сергей Аксенов. 29 сентября продажу ограничили до 30 литров. Аксенов указал, что перебои с топливом возникли из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

По его словам, принимаемые властями меры пока не позволяют полностью выровнять ситуацию на АЗС Крыма. Отмечается, что при этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере.

Ранее власти Крыма и заправочные сети договорились о фиксации на месяц цен на топливо.