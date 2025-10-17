Трещины и разруха: на Южном Урале жители аварийного дома ждут помощи

В Кыштыме жители многоквартирного дома на улице Вайнера живут в разрушенном здании и просят о расселении. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Здание относится к 1958 году постройки и находится сейчас в аварийном состоянии: в стенах жилого дома образовались трещины, разрушаются полы, неисправны инженерные системы. Еще с 2017 года дом признан аварийным. Расселение назначено только на 2026 год. Обращения жильцов в органы власти результатов не дали.

Следователи уже работают по уголовному делу, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично держит ситуацию под строгим контролем.