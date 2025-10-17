Минпромторг запросил у ФНБ 259 миллиардов на самолёты и вертолёты

Министерство промышленности и торговли России обратилось в Фонд национального благосостояния с запросом на 259 млрд руб. на финансирование поставок ранее заказанных самолетов, а также на новую программу закупки вертолетов.

Минпромторг рассчитывает на выделение в нынешнем году денег из ФНБ, а также на поступление средств от продажи "различных активов" для поддержки авиапромышленности. Основными целями поддержки названы создание производственных мощностей, завершение сертификационных работ по новым типам самолетов, вертолетов и двигателей, а также доводку их летно-технических характеристик в соответствии с требованиями авиакомпаний, пишет "Интерфакс".

Глава Минпромторга Антон Алиханов уверен, что самолёт "Байкал" совершит свой первый полёт уже в 2025-ом. Осталось только закончить с разработкой двигателя. Премьер-министр России Михаил Мишустин в июле 2025 г. заявил, что "Байкал" будет готов к серийному производству в 2026 г.".