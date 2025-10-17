Алексей Текслер: На маршруты агломерации выйдет 101 новый автобус
До конца 2025 года на маршруты челябинской агломерации выйдет 101 новый автобус. Поставки техники уже начались. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По словам главы Челябинской области, автобусы приобретаются с помощью федеральной программы лизинга. В обновленный парк войдут машины разных классов. Они будут работать на девяти маршрутах в Челябинске, Копейске и на пригородных направлениях.
"Мы продолжаем системное обновление общественного транспорта. Это постоянная и планомерная работа. Благодарю федеральное Министерство транспорта за поддержку наших инициатив", – подчеркнул глава региона.