Россияне смогут заключать сделки с недвижимостью по биометрии

В России с 1 июля 2026 года можно будет использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

В настоящее время, чтобы провести сделку удаленно, ее участнику необходимо посетить МФЦ для подтверждения согласия на проведение такого вида сделок.

Аксененко отметил, что нововведение значительно упростит и ускорит процедуры оформления сделок с недвижимостью, повысит уровень безопасности и снизит риски подделки документов и мошенничества.

Закон о возможности применения единой биометрической системы при совершении сделок с недвижимостью в режиме онлайн Госдума приняла в мае. Документ предусматривает возможность подачи заявления о госрегистрации прав в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, при условии идентификации сторон через единую биометрическую систему.