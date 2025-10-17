Чемпионат России по дзюдо собрал в Екатеринбурге свыше 500 лучших спортсменов страны

В Екатеринбурге стартовал Fonbet Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. 500 лучших спортсменов из 65 регионов страны на протяжении четырех дней разыграют 14 комплектов наград в личных состязаниях и два — в командных. Победители же получат от Федерации дзюдо России 11 млн рублей и возможность представить страну на Олимпиаде в 2028 году в составе сборной

"Для нас большая честь принимать чемпионат России по дзюдо, — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов. — Этот вид спорта занимает особое место в системе ценностей и воспитания молодежи. В Свердловской области им занимается более 7 тыс. человек, наши спортсмены достойно представляют область на всероссийских и международных аренах, а в составе национальной сборной — 44 свердловчанина".

Церемония открытия прошла в Дворце дзюдо, после чего на татами встретились мужчины в категориях до 60, 66 и 73 кг и женщины в дивизионах до и свыше 78 кг. Сегодня — 17 октября за медали поборются спортсмены в весах до 81 и 90 кг и спортсменки до 63 и 70 кг. А в субботу, 18 октября, программу турнира продолжат поединки в дивизионах до и свыше 100 кг у мужчин и до 48, 52 и 57 кг у женщин.

19 октября, в заключительный день Чемпионата, пройдет смешанный командный турнир в формате "стенка на стенку", где сразятся сборные федеральных округов.

"Чемпионат России по дзюдо всегда проходит по высочайшим требованиям, и Федерация России гордится тем, что наши соревнования соответствуют мировому уровню. Площадка в Екатеринбурге, Дворец дзюдо, идеально подходит. В очередной раз нас ждут соревнования на высоком уровне", — прокомментировали спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Свердловская область представила на соревнованиях больше всего спортсменов. 30 мужчин и 35 женщин. Именно уральские дзюдоисты несколько лет удерживали звание сильнейшей команды в лично-командном зачете среди российских регионов. В планах — подтвердить этот статус на чемпионате в Екатеринбурге.

"Событие значимое не только для Свердловской области, но и для всего российского дзюдо. От свердловских спортсменов, как и раньше, ждут высоких результатов. А мы ждем от чемпионата ярких лидеров, которые в дальнейшем засверкают на международной арене. И они уже набираются. Дзюдо — президентский вид спорта. Это огромный стимул для развития", — отметил президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев.

По завершении первого дня Чемпионата, свердловские спортсмены забрали три медали: Абрек Нагучев (до 66 кг) и Ксения Задворнова (до 78 кг) стали серебряными призерами, Олеся Ткаченко (свыше 78 кг) принесла региону бронзу.