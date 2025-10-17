Чемпионат России по дзюдо собрал в Екатеринбурге свыше 500 лучших спортсменов страны

17 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Спорт Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Чемпионат России по дзюдо собрал в Екатеринбурге свыше 500 лучших спортсменов страны

В Екатеринбурге стартовал Fonbet Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. 500 лучших спортсменов из 65 регионов страны на протяжении четырех дней разыграют 14 комплектов наград в личных состязаниях и два — в командных. Победители же получат от Федерации дзюдо России 11 млн рублей и возможность представить страну на Олимпиаде в 2028 году в составе сборной

"Для нас большая честь принимать чемпионат России по дзюдо, — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов. — Этот вид спорта занимает особое место в системе ценностей и воспитания молодежи. В Свердловской области им занимается более 7 тыс. человек, наши спортсмены достойно представляют область на всероссийских и международных аренах, а в составе национальной сборной — 44 свердловчанина".

Чемпионат России по дзюдо в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Церемония открытия прошла в Дворце дзюдо, после чего на татами встретились мужчины в категориях до 60, 66 и 73 кг и женщины в дивизионах до и свыше 78 кг. Сегодня — 17 октября за медали поборются спортсмены в весах до 81 и 90 кг и спортсменки до 63 и 70 кг. А в субботу, 18 октября, программу турнира продолжат поединки в дивизионах до и свыше 100 кг у мужчин и до 48, 52 и 57 кг у женщин.

Чемпионат России по дзюдо в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба депутата Алексея Вихарева

19 октября, в заключительный день Чемпионата, пройдет смешанный командный турнир в формате "стенка на стенку", где сразятся сборные федеральных округов.

"Чемпионат России по дзюдо всегда проходит по высочайшим требованиям, и Федерация России гордится тем, что наши соревнования соответствуют мировому уровню. Площадка в Екатеринбурге, Дворец дзюдо, идеально подходит. В очередной раз нас ждут соревнования на высоком уровне", — прокомментировали спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Чемпионат России по дзюдо в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Свердловская область представила на соревнованиях больше всего спортсменов. 30 мужчин и 35 женщин. Именно уральские дзюдоисты несколько лет удерживали звание сильнейшей команды в лично-командном зачете среди российских регионов. В планах — подтвердить этот статус на чемпионате в Екатеринбурге.

"Событие значимое не только для Свердловской области, но и для всего российского дзюдо. От свердловских спортсменов, как и раньше, ждут высоких результатов. А мы ждем от чемпионата ярких лидеров, которые в дальнейшем засверкают на международной арене. И они уже набираются. Дзюдо — президентский вид спорта. Это огромный стимул для развития", — отметил президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев.

Президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев(2025)|Фото: Дмитрий Иванов

По завершении первого дня Чемпионата, свердловские спортсмены забрали три медали: Абрек Нагучев (до 66 кг) и Ксения Задворнова (до 78 кг) стали серебряными призерами, Олеся Ткаченко (свыше 78 кг) принесла региону бронзу.

Чемпионат России по дзюдо в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Теги: Чемпионат России по дзюдо, Екатеринбург, Fonbet, Дворец дзюдо


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети