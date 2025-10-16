Сергей Калашник: Благодаря работе Сергея Ситникова регион стал одним из лучших по финансовой устойчивости

Новый срок Сергея Ситникова на посту главы Костромской области открывает перспективы для дальнейшего экономического роста, отметил наш собеседник - генеральный директор Костромского завода автокомпонентов Сергей Калашник.

«С точки зрения экономики и финансов в регионе произошла разительная перемена. Если раньше, как говорили обыватели, область была «в долгах как в шелках», то сегодня это один из самых успешных регионов по динамике и росту бюджетной устойчивости», - отметил Сергей Калашник.

По его словам, долг региона сегодня минимален, а расходы на его обслуживание настолько малы, что не идут ни в какое сравнение с социальными или другими значимыми статьями бюджета.

«Это, конечно, заслуга губернатора, Сергея Константиновича Ситникова. Благодаря кропотливой работе удалось увеличить собственные доходы бюджета, выстроить взаимодействие с Минфином и федеральным правительством, обеспечить финансовую устойчивость», - добавил гендиректор Костромского завода автокомпонентов.

Сергей Калашник подчеркнул - таких результатов нельзя было бы достигнуть без роста инвестиций и поддержки местных предприятий. Сегодня костромичи, действительно, хотят жить, работать и развиваться здесь, в Костромской области. При этом устойчивость бюджета позволяет не только выполнять социальные обязательства, но и двигаться дальше - развивать инфраструктуру, экономику и улучшать качество жизни людей.

Избрание Сергея Ситникова на новый срок открывает перспективы для дальнейшего экономического роста, отметил руководитель предприятия.

«Самое главное - идти правильным путем. То, что он правильный, уже очевидно, но продолжать движение по нему - еще важнее. Многое сделано, но и многое еще предстоит. Главное, что есть понимание, как и за счет чего развиваться дальше. Я уверен, что с каждым годом будет еще лучше», - подчеркнул Сергей Калашник.