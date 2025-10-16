Алексей Текслер принял участие в Петровских образовательных чтениях

В Челябинской области стартовали Петровские образовательные чтения - масштабный форум, направленный на укрепление духовно-нравственных ценностей и межконфессионального диалога. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Открытие XIII Международной научно-практической конференции состоялось во Дворце культуры металлургов им. С.Орджоникидзе в Магнитогорске. Ключевая тема мероприятия– духовно-нравственные ценности в современном российском обществе в свете 80-летия Великой Победы. В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Текслер, представители Русской православной церкви, мусульманской общины, научного сообщества, общественных организаций и образовательных учреждений.

Перед началом мероприятия губернатор осмотрел выставку, посвященную 100-летию со дня преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

"Сегодня как никогда остро мы осознаем уроки истории и понимаем свою ответственность за будущее Отчизны. Мы гордимся духовными лидерами прошлого, чьи судьбы тесно связаны с нашем краем. Они показывают пример служения своему народу, указывают на единственно верный путь развития общества – мир и согласие между нациями и конфессиями, сплоченность людей ради защиты интересов страны, сохранения веры, традиций и культуры наших народов", – подчеркнул глава региона.



Мероприятие проходит в Магнитогорске и Верхнеуральске. В ходе форума губернатор вручил награды общественным и религиозным деятелям, внесшим вклад в поддержку специальной военной операции и духовно-нравственное воспитание молодежи. Так, знак отличия Челябинской области "За содействие специальной военной операции" был вручен Епископу Магнитогорскому и Верхнеуральскому Зосиме, генеральному директору ООО "УралЭнергоРесурс" Антону Зубкову, ректору Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Дмитрию Терентьеву и председателю совета стариков Оренбургского казачьего войска Александру Егорову.