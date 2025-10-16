В Пермском крае пройдет командно-штабная тренировка по беспилотной опасности

16 октября в Пермском крае пройдет командно-штабная тренировка по беспилотной опасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Учения запланированы и проводятся с целью усовершенствования алгоритмов прохождения сигнала и действий должностных лиц.

Ранее стало известно о двух случаях атак дронов в Пермском крае. 13 сентября беспилотник пытался нанести удар по одному из предприятий в Губахе, 3 октября была совершена попытка атаковать химический завод в Березниках. Пострадал жилой дом. К счастью, жертв удалось избежать.