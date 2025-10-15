Мурал "Хорошие истории" украсил территорию дендропарка в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы оценили преображенную стену Дендрологического парка-выставки у набережной Исети. Работа Натальи Пастуховой рассказывает о людях и предметах, за каждым из которых стоит добрый момент поиска и обретения важной и нужной вещи. Арт-объект носит название «Хорошие истории», его создание поддержал классифайд Авито.

На поверхности забора в форме натюрморта изображены коллекционные предметы и просто вещи, с которыми людей связывают хорошие истории. Создание арт-объекта поддержал классифайд Авито, благодаря которому и рождаются такие хорошие истории. В эскизе использованы предметы и герои из реальных отзывов пользователей, сумевших отыскать важную для них вещь.

Над арт-объектом площадью около 150 м² работала уральская художница Наталья Пастухова, этим летом уже расписавшая маяк на острове Маленький.