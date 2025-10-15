СК возбудил дело из-за кальянной в Екатеринбурге, на которую жаловались Бастрыкину

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за работы кальянной в жилом доме Екатеринбурга. Ранее на заведение жаловались главе СКР Александру Бастрыкину.

Как сообщает информационный центр СК России, речь идет о многоквартирном доме на улице Павла Шаманова в уральской столице. С 2022 года на первом этаже работает развлекательное заведение – кальянная, и в квартиры и общедомовые помещения регулярно поступает табачный дым. Отмечается негативное воздействие на здоровье людей, среди которых есть пожилые и дети.

Утверждается, что многочисленные обращения к руководству заведения и в различные инстанции результатов не принесли. После этого отчаявшиеся жильцы записали видеообращение к Бастрыкину.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, после проверки сведений возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сейчас выясняются все обстоятельства, а также то, почему на протяжении длительного времени нарушались жилищные права людей.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования данного дела.