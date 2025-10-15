Тоболячка оштрафована за разжигание розни и установку памятника жене хана Кучума

Тобольский городской суд оштрафовал 61-летнюю Луизу Шамсутдинову. Речь идёт о наказании за разжигание межнациональной розни и установку памятника жене хана Кучума Сузге.

Шамсутдинова публиковала на своей странице "ВКонтакте" материалы, возбуждающие ненависть и вражду к процессу вхождения Сибири в состав России, к людям, осваивавшим Сибирь, в том числе к Ермаку и его сподвижникам. Согласно выводам историко-лингвистического экспертного исследования, на её странице содержались слова и словосочетания, негативно оценивающие Ермака и группу людей, объединённых по национальному признаку и месту проживания.

Кроме того, в июне 2025 г. Шамсутдинова незаконно установила на территории историко-мемориального комплекса "Искер" металлическую скульптуру, обозначенную ею как "Великая Сибирская царица Ханбика-Сузге на Искере". Установка вызвала летом широкий общественный резонанс и межнациональное напряжение в СМИ. Суд наказал Шамсутдинову административным штрафом в 17,5 тыс. руб. Скульптура обращена в доход государства, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.