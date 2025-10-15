Более 60% компаний столкнулись с ложью в резюме

В России за последний год 65% отечественных компаний столкнулись с недостоверной информацией о соискателях.

По информации сервиса hh.ru, 37% работодателей сталкиваются с ложью в резюме "иногда", 18% — "часто", 4% — "очень часто". 30% участников исследования указали, что подобные случаи им встречаются редко, остальные заявили, что никогда не сталкивались с ложными данными.

Чаще всего соискатели лгут о своем профессиональном опыте. Другие врут о возрасте, образовании, скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.

Как правило, обман вскрывается на собеседовании, при сверке с трудовой книжкой или при проверке прошлых мест работы. Также ложь помогают выявить тестовые задания, сообщают "Известия".