В МВД назвали способы выявить количество зарегистрированных на человека сим-карт

С ноября в России заработают новые правила, согласно которым на одного человека можно будет оформить не более 20 сим-карт.

О том, как узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на одно имя, рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Самый простой и надежный способ сделать это через портал "Госуслуги": в разделе "SIM-карты" можно ознакомиться со списком всех номеров, оформленных на паспорт гражданина. От незнакомых номеров нужно отказаться.

Также это можно сделать в салоне связи. Некоторые номера могут не отображаться, поскольку были зарегистрированы на старый паспорт. В таком случае следует обратиться к оператору для обновления данных.

Еще один способы проверки: позвонить в службу поддержки сотового оператора, обратиться в офис с паспортом, сообщают "Известия".

Ранее в России мошенники были осуждены за перевод 50 млн с карт покойников. Злоумышленники быстро узнавали о дате смерти абонентов и перевыпускали их сим-карты. Схема позволила преступникам получить доступ к мобильным приложениям бывших клиентов.