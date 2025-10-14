Лекарства в РФ подорожали за год на 14%

В России средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов в январе–августе текущего года выросла на 14% (375–416 руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего подорожали кеторол (на 30%), нафазолин (на 25%) и дротаверин (на 15%). Основной рост цен затронул препараты, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: в августе их подорожание в пять раз превысило динамику по жизненно необходимым лекарствам.

Из-за подорожания граждане стали чаще экономить на лекарства. Теперь россияне покупают более крупные упаковки и переходят в онлайн-каналы, где можно найти наиболее выгодные предложения.

Увеличение стоимости связано с ростом операционных расходов аптек, производителей и дистрибьюторов, включая логистику и энергозатраты. Также влияние оказывают дорожающие энергоносители. Почти вся внутристрановая логистика завязана на автотранспорте, поэтому рост цен на дизель и бензин приводит к росту издержек и необходимости индексировать цены на лекарства, сообщают "Известия".

