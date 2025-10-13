Правительство РФ одобрило привлечение резервистов к операциям за рубежом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, позволяющий привлекать людей из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС России за пределами страны. Об этом сообщает ТАСС.

Если поправки примут, резервисты также могут привлекаться для выполнения отдельных задач в области обороны и при возникновении вооруженных конфликтов. Призываться они будут на специальные военные сборы.

Изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, пребывающих в запасе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Он продлится с 1 октября до 31 декабря 2025 года (в ряде северных регионов – с 1 ноября). В рамках этой призывной кампании планируется привлечь в Вооруженные силы 135 тыс. человек. Вероятно, это будет последний призыв со строго ограниченными временными границами. К 2026 году Госдума успеет рассмотреть законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). Если парламент одобрит изменения, то они вступят в силу с 2026 года.