В России впервые с 2024 года подешевела лососевая икра

В России подешевела красная икра.

По данным Росстата, это произошло впервые с 2024 года. В сентябре 1 кг деликатеса в среднем по стране стоил 9 тыс. 400 руб., в августе — 9,5 тыс. руб. В прошлый раз икра стоила дешевле в декабре 2024 года – 9 тыс. 200 руб. В прошлом году цены на икру выросли из-за неудачной путины.

В текущем году, по прогнозам, улов будет лучше — объем икры вырастет на 31%, до 21 тыс. тонн, сообщает РИА Новости.

Ранее в России вырос спрос на имитированную икру из-за подорожания натуральной.