В Госдуме сообщили, чем Россия ответит на удары "Томагавками"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв полагает, что у России есть, чем ответить на удары по ней "Томагавками".

"На каждый "Томагавк" у нас найдется своя система С-350, созданная, как известно, в качестве противодействия именно этому типу ракет. Для ПВО это цель несложная, хорошо изученная ещё со времен Советского Союза. Другое дело, что они носить могут и ядерные боеголовки, а это, извините, уже совершенно другой уровень противостояния – мало ли, что ВСУ туда подвесят", - сказал РИА Новости Журавлёв.

Ракеты "Томагавк" производятся с середины 1980-х, в последние годы - в объёме несколько десятков штук в год. Передать Украине "томагавки" президента США Дональда Трампа попросил Зеленский. The Telegraph писало, что Трамп будто бы воспринял просьбу очень позитивно.

Как заявил накануне президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай", поставки "томагавков" не изменят соотношение сил на поле боя, но станут новым этапом эскалации, это нанесет ущерб отношениям РФ и США, потому что применять их на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия же будет сбивать эти ракеты.