В Госдуме сообщили, кому с 1 ноября повысят пенсии

Член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин сообщил, кому из россиян повысят пенсии. Индексация произойдёт с 1 ноября.

Повышение коснётся пожилых граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов лётных экипажей гражданской авиации, работников угольной промышленности, сообщил ТАСС Говырин. Например, пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Её размер с начала 2025 г. составляет 8,9 тыс. руб., а после удвоения – 17,8 тыс. руб.

С 1 октября 2025 г. военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств получили увеличение выплат на 7,6%. Для тех, у кого выслуга 20 лет, пенсия составила 50% от прежнего денежного довольствия, плюс 3% за каждый дополнительный год службы. В среднем, пенсия силовиков после индексации составит около 46 тыс. руб. В то же время миллионы обычных пенсионеров продолжают существовать на значительно меньшие суммы. Средняя страховая пенсия по старости едва превышает 23 тыс. руб., а социальная — ещё меньше. Разрыв между прежней зарплатой и пенсией делает переход на заслуженный отдых невозможным для многих и заставляет продолжать работать.