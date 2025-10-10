Губернатор Владимир Мазур открыл в Томске первый форум ветеранов СВО "Zа возможности"

В Томске стартовал первый региональный форум ветеранов СВО и членов их семей "Zа возможности", собравший более 300 ветеранов СВО и членов их семей из Томска и районов области. Глава региона Владимир Мазур, открывая форум, отметил, что президент России Владимир Путин сегодня ставит задачу по созданию для ветеранов возможностей для реализации в любых сферах и отраслях — от спорта до государственного управления.

"Мы регулярно проводим мероприятия по реабилитации и возращению наших защитников к мирной жизни, — сказал, открывая форум, губернатор Владимир Мазур. — Первыми в Сибири запустили региональную программу подготовки управленческих кадров "Наши Герои", в которой получают знания и ветераны, и волонтеры, помогающие решать боевые задачи на передовой. А сегодняшний форум обобщает эти и другие направления нашей работы по вовлечению ветеранов в региональную общественную, социальную и экономическую жизнь".

"Как говорит наш Президент, нужно делать всё возможное, чтобы наши герои чувствовали, что они востребованы, — сказал Владимир Мазур, пожелав ветеранам СВО, их семьям и волонтерам продуктивной работы на полях форума.

Почетным гостем форума стал народный артист РФ Олег Газманов, который поприветствовал томских ветеранов, подчеркнув, что своим мужеством и отвагой они помогают сохранить величие нашей Родины.

На форуме прошла панельная сессия, где спикерами выступили томичи-ветераны: руководитель Ассоциации ветеранов СВО Алексей Полежаев, руководитель Ассоциации силовых видов спорта Сергей Бойченко, финалист проекта "СВОй бизнес" Павел Большаков, руководитель Ассоциации ветеранов разведки и спецназа, участник программы "Наши Герои" Игорь Батрагареев, участник спортивных проектов Виктор Голиков. Ветераны спецоперации поделились личными историями о боевом пути и возвращении в мирную жизнь.

К примеру, томич Павел Большаков после возвращения прошел обучение по региональной программе "СВОй бизнес" и открыл автомастерскую. Часть дохода ветеран направляет на помощь передовой. Виктор Голиков завоевывает призовые места в региональных и всероссийских соревнованиях по стрельбе, плаванию, парусному спорту. Игорь Батрагареев вместе с сослуживцами занимается патриотическим воспитанием.

Также на форуме работают тематические площадки томского филиала фонда "Защитники Отечества", кадрового центра "Работа России", центра "Мой бизнес", областного департамента социальной защиты, где ветераны СВО могут получить консультации по мерам поддержки.

Томские волонтерские организации развернули тематические площадки, где рассказали о своей помощи фронту. Здесь же презентованы социальные проекты для жен и матерей участников СВО, среди которых "Своя сила" — психологическая поддержка по формату равный-равному, "Второе дыхание" — для вдов участников СВО, переживающих утрату.

Партнером просветительской программы форума стало Российское общество "Знание", которое провело мастер-класс по основам ораторского искусства для ветеранов, желающих заниматься патриотическим воспитанием.

Организатор форума — государственный фонд "Защитники Отечества" в Томской области при поддержке администрации Томской области.