Губернатор Владимир Мазур открыл в Томске первый форум ветеранов СВО "Zа возможности"

10 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Томская область
Фото: пресс-служба губернатора Томской области

Губернатор Владимир Мазур открыл в Томске первый форум ветеранов СВО "Zа возможности"

В Томске стартовал первый региональный форум ветеранов СВО и членов их семей "Zа возможности", собравший более 300 ветеранов СВО и членов их семей из Томска и районов области. Глава региона Владимир Мазур, открывая форум, отметил, что президент России Владимир Путин сегодня ставит задачу по созданию для ветеранов возможностей для реализации в любых сферах и отраслях — от спорта до государственного управления.

владимир мазур(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

"Мы регулярно проводим мероприятия по реабилитации и возращению наших защитников к мирной жизни, — сказал, открывая форум, губернатор Владимир Мазур. — Первыми в Сибири запустили региональную программу подготовки управленческих кадров "Наши Герои", в которой получают знания и ветераны, и волонтеры, помогающие решать боевые задачи на передовой. А сегодняшний форум обобщает эти и другие направления нашей работы по вовлечению ветеранов в региональную общественную, социальную и экономическую жизнь".

ветераны сво(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

"Как говорит наш Президент, нужно делать всё возможное, чтобы наши герои чувствовали, что они востребованы, — сказал Владимир Мазур, пожелав ветеранам СВО, их семьям и волонтерам продуктивной работы на полях форума.

Почетным гостем форума стал народный артист РФ Олег Газманов, который поприветствовал томских ветеранов, подчеркнув, что своим мужеством и отвагой они помогают сохранить величие нашей Родины.

олег газманов(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

На форуме прошла панельная сессия, где спикерами выступили томичи-ветераны: руководитель Ассоциации ветеранов СВО Алексей Полежаев, руководитель Ассоциации силовых видов спорта Сергей Бойченко, финалист проекта "СВОй бизнес" Павел Большаков, руководитель Ассоциации ветеранов разведки и спецназа, участник программы "Наши Герои" Игорь Батрагареев, участник спортивных проектов Виктор Голиков. Ветераны спецоперации поделились личными историями о боевом пути и возвращении в мирную жизнь.

ветераны сво(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

К примеру, томич Павел Большаков после возвращения прошел обучение по региональной программе "СВОй бизнес" и открыл автомастерскую. Часть дохода ветеран направляет на помощь передовой. Виктор Голиков завоевывает призовые места в региональных и всероссийских соревнованиях по стрельбе, плаванию, парусному спорту. Игорь Батрагареев вместе с сослуживцами занимается патриотическим воспитанием.

ветераны сво(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Также на форуме работают тематические площадки томского филиала фонда "Защитники Отечества", кадрового центра "Работа России", центра "Мой бизнес", областного департамента социальной защиты, где ветераны СВО могут получить консультации по мерам поддержки.

Томские волонтерские организации развернули тематические площадки, где рассказали о своей помощи фронту. Здесь же презентованы социальные проекты для жен и матерей участников СВО, среди которых "Своя сила" — психологическая поддержка по формату равный-равному, "Второе дыхание" — для вдов участников СВО, переживающих утрату.

ветераны сво(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Партнером просветительской программы форума стало Российское общество "Знание", которое провело мастер-класс по основам ораторского искусства для ветеранов, желающих заниматься патриотическим воспитанием.

Организатор форума — государственный фонд "Защитники Отечества" в Томской области при поддержке администрации Томской области.

Теги: владимир мазур, форум ветеранов, Zа возможности


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети