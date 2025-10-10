Депутатам из регионов с закрытыми аэропортами увеличат расходы на автотранспорт

Руководство Госдумы одобрило увеличение расходов на служебный транспорт для депутатов из регионов, где действует режим ограничения полетов (это аэропорты юга страны: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областей, Краснодарского края, республик Крым и Калмыкия).

Лимит на расходы на передвижение на автотранспорте увеличат до 2 млн руб. в год. Деньги будут направлены на компенсацию расходов на поездки для народных избранников во время исполнения ими депутатских обязанностей, сообщил политконсультант Павел Склянчук.

Он добавил, что с этого года депутаты обязаны использовать в регионах для передвижения только отечественные автомобили.

При этом указанные лимиты одинаковы для всех депутатов и не учитывают площадь субъектов РФ и разделение на списочников и одномандатников.