ФАС выявила более 500 нарушений со стороны газовиков при социальной догазификации

Федеральная антимонопольная служба России с начала года оштрафовала газораспределительные организации на 238 млн руб. с начала года за нарушения в сфере догазификации (она же социальная догазификация).

Сообщается, что выявлено 686 нарушений, в том числе 534 в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка. Еще в 152 случаях речь идет о стандартном подключении к сетям газораспределения.

Оператором социальной догазификации является ООО "Газпром газификация", которое выступает Единым оператором газификации (ЕОГ) в 73 регионах РФ. В некоторых регионах (негазифицированных) догазификация не проводится, в других есть еще и региональные операторы.