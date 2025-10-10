ТМК и "Газпром" подписали документы о научно-техническом и технологическом сотрудничестве

Трубная металлургическая компания (ТМК) и ПАО "Газпром" подписали на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025) комплексную программу научно-технического сотрудничества (НТС) на 2025 – 2030 годы и дорожную карту об использовании трубной продукции, сообщает пресс-служба ТМК.

Подписи под программой НТС поставили генеральный директор ТМК Сергей Чикалов и заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин. Цель совместной работы — обеспечить "Газпром" высоконадежной трубной продукцией с особыми эксплуатационными свойствами для реализации технологически сложных проектов добычи, транспортировки, хранения и переработки газа. Она определяет приоритетные направления взаимодействия: создание и производство новых видов трубной продукции — электросварных труб большого диаметра, бесшовных труб и соединительных деталей трубопроводов, а также обмен опытом, проведение исследований, сервис и поиск новых технических решений.

Кроме того, Сергей Чикалов и заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере использования трубной продукции с высокотехнологичными резьбовыми соединениями в интересах "Газпрома".