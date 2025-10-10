В Подмосковье 260 жилых домов остались без тепла и горячей воды

В Химках жители 260 домов остались без тепла и горячей воды.

По данным министерства энергетики Подмосковья, из-за технологического сбоя временно ограничена подача горячего водоснабжения и центрального отопления в указанные дома и 20 социальных объектов, сообщили ТАСС в министерстве. Сроки восстановления не названы.

Глава городского округа Химки Елена Землякова в своём telegram-канале уточнила, что все аварийные бригады мобилизованы для скорейшего восстановления подачи ресурсов. Воды и тепла нет в домах на улицах 9 Мая, Дружбы, Парковая и различных других.