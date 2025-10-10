Астраханская ОЭЗ «Лотос» решает вопросы развития сотрудничества со свободными экономическими зонами Ирана

Генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Александр Ким встретился с Генеральным консулом Исламской Республики Иран Ахмадом Хейдарианом, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области. Темой переговоров стали перспективы развития сотрудничества астраханской ОЭЗ со свободными экономическими зонами Ирана.

Иранскому дипломату презентовали работу ОЭЗ «Лотос», которая в рамках комплексных мероприятий по развитию МТК «Север — Юг» объединена в Каспийский кластер с портовой особой экономической зоной (ПОЭЗ), созданной в районе порта Оля.

Один из резидентов астраханской ОЭЗ, компания «Роза», входящая в крупный иранский холдинг Golrang, реализует проект по строительству предприятия по производству бытовой химии. Это будет первый завод иранского холдинга на территории России.

Александр Ким отметил, что два года назад была создана совместная российско-иранская транспортная компания, которая будет осуществлять транзит грузов автотранспортом по территории Ирана на транскаспийском маршруте МТК «Север — Юг». Это обеспечит беспрепятственное продвижение грузов из северных портов Ирана в южные. Иранская компания выступит гарантом своевременной подачи автотранспорта и сохранности грузов.

Также с иранскими партнёрами активно сотрудничает резидент астраханской ПОЭЗ — компания «Астра». В ходе встречи её исполнительный директор Карен Барталян подробно рассказал Ахмаду Хейдариану о реализации проекта по строительству в ПОЭЗ холодильного терминала для перевалки скоропортящихся грузов.

«Мы договорились с компанией из провинции Мазандаран о взаимной поставке продукции. Так, в Россию наши партнёры планируют поставлять фрукты и овощи общим весом 8 тысяч тонн в месяц, а мы, в свою очередь, будем экспортировать бобовые культуры в том же объёме, — отметил он. — Кроме того, в ближайшее время начнём перевалку зерновых культур в Иран с помощью нового рейдового перевалочного комплекса, расположенного на выходе из Волго-Каспийского морского судоходного канала в северной части Каспийского моря. Это позволит нарастить объёмы грузооборота по транскаспийской ветке международного транспортного коридора „Север — Юг“ через астраханский водно-транспортный узел».

В свою очередь, Ахмад Хейдариан пообещал помочь в организации встречи в формате видео-конференц-связи представителей деловых кругов провинций Ирана с руководством компании «Астра» с целью налаживания сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к I Международному форуму губернаторов Прикаспийских регионов в иранской провинции Гилян и III Астраханскому международному форуму «МТК „Север — Юг“ — новые горизонты. Быстрый выход на премиальные рынки Ирана, Востока, Южной Азии, Восточной Африки и Индии». Данные мероприятия состоятся в ноябре.