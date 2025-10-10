Суд закончил допрашивать и оглашать показания потерпевших по делу "Крокуса"

Второй Западный окружной военный суд закончил стадию допроса потерпевших и свидетелей в рамках рассмотрения уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле".

"В суде закончилось оглашение письменных показаний более тысячи свидетелей и потерпевших, а также стадия их допроса", - сообщили ТАСС участники процесса.

Гособвинение перешло к стадии исследования результатов экспертиз и других письменных материалов.

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 года. В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. Во время атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.