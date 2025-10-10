Минцифры добавит на "Госуслугах" электронное удостоверение пенсионера

Минцифры намерено добавить на портал "Госуслуги" электронные удостоверения пенсионера и сведения об инвалидности.

Как сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова, будет три электронных удостоверения: многодетной семьи, пенсионера и об инвалидности. По ее словам, данное обновление на портале должно произойти до конца текущего года. Это стало возможным благодаря Соцфонду, который позволяет использовать сведения, проверять наличие льгот и подтверждать их получателей.

Скворцова указала, что в субъектах РФ тоже создаются подобные Соцфонды. Ожидается, что к концу года будет реализовано около 20 региональных фондов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что на "Госуслугах" в 2025 году появится 35 новых "жизненных ситуаций".