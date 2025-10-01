Астраханские дорожники завершают ремонт на участке федеральной трассе «Каспий»

Специалисты - дорожники ведут работы в Черноярском округе на отрезке с 1041-го по 1048-й километр федеральной автодороги Р-22 «Каспий». В настоящее время выполнено фрезерование изношенного покрытия, устройство основания, нижнего и верхнего слоев дорожного полотна. При устройстве основания применялся метод холодной регенерации, позволяющий повторно использовать материалы старого покрытия, что снижает воздействие на окружающую среду.

Также дорожники восстановили земляное полотно на наиболее поврежденных участках. Устройство верхнего слоя дорожного покрытия специалисты выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона с предварительным розливом вяжущих материалов, что обеспечит повышенную прочность и долговечность покрытия.

Общая готовность объекта – 90%. В ближайшее время дорожные службы укрепят обочины, установят барьерное ограждение и новые пластиковые сигнальные столбики, а для улучшения зрительного ориентирования и привлечения внимания водителей в темное время суток разметку нанесут термопластиком с микростеклошариками. Кроме того, предусмотрено восстановление элементов автоматического пункта весогабаритного контроля и посадочных площадок.

Ввод обновленного участка трассы в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. ФКУ Упрдор «Каспий» призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и учитывать изменения в дорожной обстановке при планировании поездок. Актуальную информацию можно узнать по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8 (8512) 480-692.