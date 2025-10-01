В Хабаровском крае власти пытаются наладить поставки топлива на АЗС напрямую с НПЗ

В Хабаровском крае власти пытаются решить проблему дефицита топлива поставками нефтепродуктов напрямую с НПЗ на АЗС, минуя биржу. Об этом заявил глава региона Дмитрий Демешин.

Сейчас особенно проблемная ситуация с топливом сложилась в Советской Гавани и Ванино. В портах разгружаются четыре цистерны – это 200 тонн бензина самых востребованных марок АИ-92 и АИ-95, в ближайшие дни ожидается поставка еще 50 тонн АИ-92, сообщил министр энергетики региона Герман Тютюков. Он полагает, что этого объема хватит на 2,5-3 недели.

"Временные сложности с поставками у компании "Трансбункер" возникли из-за колебаний цен на бирже", - заявил губернатор.

"Сейчас правительство региона прорабатывает вопрос дополнительных поставок топлива по линии других топливных компаний. Меры принимаются также и на федеральном уровне. Герман Тютюков отметил, что на АЗС компаний ННК и "Роснефть" предпосылок для дефицита бензина нет — поставки идут напрямую с заводов", - добавил Демешин.

Ранее стало известно, что вице-премьер российского правительства Александр Новак обратился к председателю кабинета министров Мишустину с предложением обнулить ввозные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура на границе с Дальним Востоком – так власти пытаются залатать дефицитную дыру в регионе, а бензин с сибирских НПЗ направить в центральные регионы России, где дефицит не меньше.