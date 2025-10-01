В Минпросе вступились за учителя, попавшего под суд за инцидент с учеником

Общественный совет Министерства просвещения РФ вступился за учителя физики из Екатеринбурга Сергея Перминова, который вступил в конфликт с учеником и скрутил ему руку. Как заявили в пресс-службе министерства, Общественный совет при Минпросе взял ситуацию на контроль и проявил понимание к неопытному педагогу.

"Очень печальная ситуация, в которую однажды мог попасть каждый из нас. Все мы были молодыми педагогами, и, уверен, многие не избежали проблем с дисциплиной. Сегодня у учителей действительно крайне мало рычагов влияния в случаях такого хулиганского поведения на уроке. Это рождает безнаказанность у учеников. Молодые педагоги, которые сталкиваются с хамским поведением на уроке, не знают, как поступить, и поэтому ситуация может выйти из-под контроля", — заявил председатель Общественного совета при Минпросвещения России Дмитрий Лутовинов.

Он также отметил, что в современных реалиях ответственность за конфликт несет педагог, из-за чего современные дети чувствуют безнаказанность. Потому необходимо разработать механизм, после внедрения которого каждая сторона должна была бы ощутить последствия своих действий.

"Думаю, что в этой ситуации виноваты обе стороны. Хулиган, который спровоцировал, и учитель, что дал волю эмоциям. Но вот ответственность понес только один — учитель. Это в корне неправильно. Поэтому нужен механизм, чтобы остудить такого ученика, показать ему границу, и еще важно то, чтобы каждый учитель знал, как этим механизмом воспользоваться", — добавил Лутовинов.

Напомним, 13 марта в школе в Академическом районе учитель сначала бросил в восьмиклассника ручкой, а потом заломил руку и повел к директору. Этому предшествовала сцена, когда учащийся громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Несмотря на это, состоявшийся в сентябре суд посчитал такие действия учителя непрофессиональными и назначил ему 1,5 года исправительных работ, на 2 года запретил заниматься педагогической деятельностью и взыскал в пользу ученика компенсацию морального вреда в 120 тысяч рублей. Екатеринбургские общественники уже собрали для бывшего преподавателя деньги для выплаты компенсации.

За Сергея Перминова также вступилась и уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, уголовное наказание — это, определенно, перебор и ситуацию можно было разрешить диалогом. А известный режиссер и телеведущий Никита Михалков и вовсе назвал наказание педагога за попытку защитить свое достоинство "диверсией".