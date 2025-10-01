01 Октября 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени осудили мужчину за призывы к экстремизму

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении Дукавахи Магамедова, признанного виновным в публичном призыве к экстремизму, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Судом установлено, что Магамедов, руководствуясь мотивами религиозной ненависти и вражды, разместил в канале "1ADAT" Telegram комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении лиц, отрекшихся от ислама и перешедших в другие религии, а также лиц другой веры.

В судебном заседании Магамедов полностью признал свою вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил Магамедову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным выступлением, размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", сроком на два года.

Теги: экстремизм, призывы, уголовное дело


