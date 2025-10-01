Юрий Моисеев поздравил в канун Дня учителя руководителя детско-подросткового клуба "Кожевенная слобода" с юбилеем

70 лет исполнилось бессменному руководителю детско-подросткового клуба Калуги «Кожевенная слобода» Антонине Дмитриевне Нерославской.

Поздравил юбиляра и поблагодарил за плодотворный труд председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.

«Вы создали не просто учреждение дополнительного образования, а настоящий островок добра, уюта и творчества для сотен ребят. «Кожевенная слобода» – это место, куда дети идут с огромной радостью. За этим успехом стоит ваша мудрость, теплота сердца и колоссальная энергия, которую вы вкладываете в каждого воспитанника и в сплочение замечательного, дружного коллектива профессиональных педагогов. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, новых успехов и достижений, благополучия и неиссякаемого вдохновения!»,- сказал Юрий Моисеев.