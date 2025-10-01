01 Октября 2025
Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер провел заседание южно-уральского совета Движения первых

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание регионального координационного совета «Движения Первых». Глава Южного Урала подчеркнул значимость деятельности Движения, особенно в Год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы и сделал акцент на особой роли организации в патриотическом воспитании молодежи.

«Движение вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, формируя чувство гордости за свою страну и искреннюю готовность защищать ее», - сказал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

На состоявшемся накануне съезде Движения первых его председатель Артур Орлов также отмечал, что главными задачами являются вопросы воспитания граждан-патриотов.

"Мы воспитываем гражданственность и патриотизм, вдохновляем на созидание, стремление развиваться самим и развивать инициативы, полезные для всего сообщества. Наши активности охватывают более 15 млн человек"- сказал Артур Орлов.

В повестке заседания челябинского отделения было несколько вопросов. Так, состоялось обсуждение работы по развитию гуманитарных связей Южного Урала с Донецкой Народной Республикой, включая совместные молодежные и образовательные программы.  Губернатор напомнил, что после начала СВО школьники из ДНР приезжали в Челябинскую область для отдыха и обучения.

И председатель регионального отделения ДНР Денис Чернобай поблагодарил Алексея Текслера за шефскую поддержку новых территорий.  

(2025)|Фото: t.me/poolN74

На встрече с губернатором было отмечено, что работа регионального актива Движения получила высокую оценку на федеральном уровне. Так, в общероссийском конкурсе первичек Челябинская область заняла 1 место. Среди других значимых достижений рекордные показатели по охвату участников всероссийской военно-патриотической игры «Зарница-2.0» - около 100 тысяч юных жителей региона. По итогам окружных сборов представители Челябинской области достойно выступили в финале игры.

Говоря о приоритетах, губернатор поручил усилить работу движения в муниципалитетах. Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль вопросы координации подготовки воспитателей и наставников, которые должны работать в каждой образовательной организации и призвал руководство министерства образования и науки региона, глав городских и муниципальных округов отслеживать актуальную повестку региональных и местных отделений, чтобы своевременно оказывать помощь и поддержку.

«Для создания по-настоящему эффективной системы воспитания детей и молодежи необходимо объединить усилия всех участников процесса. Только так мы сможем достичь значимых результатов в формировании патриотических ценностей и развитии гражданской активности молодежи», – резюмировал губернатор.

Глава регионального отделения Движения Первых Светлана Буравова подчеркнула, что благодаря поддержке губернатора и правительства Челябинская область демонстрирует качественную работу по развитию Движения. И сделала ряд предложений по повышению эффективности деятельности.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В частности, речь шла о создании воспитательных пространств Движения Первых в образовательных организациях Южного Урала. Как пример была отмечена школа № 54 в Магнитогорске. Участники заседания высказали предложения по созданию и оснащению детских медиацентров Движения Первых.

«Наша задача как наставников – создать условия для того, чтобы научить их формировать позитивную повестку региона и страны», – сказала Светлана Буравова.

Отдельной темой стал вопрос вовлечения активистов сообщества «Родные-Любимые» в процесс взаимодействия с родительской общественностью на базе первичных отделений.

Председатель сообщества семей «Родные-Любимые» Красноармейского муниципального округа Андрей Лестев рассказал о практике комплексной поддержки развития сообщества, акцентировал то обстоятельство, что «Родные-Любимые» в рамках Движения Первых могут быть платформой, объединяющей семьи, разные поколения граждан, разделяющих общие традиционные ценности.

Директор Исторического музея Южного Урала Полина Глинских в своем выступлении предложила площадку музея для создания регионального методического центра в сфере музейной педагогики и воспитания. Алексей Текслер эту инициативу поддержал.

Директор МУОУ «Синеборская основная общеобразовательная школа» Увельского муниципального округа Олеся Пересыпкина рассказала об аспектах организации конкурса первичных отделений.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Еще одним вопросом обсуждения были итоги и перспективы реализации первого сезона регионального медиапроекта – молодежной телепередачи «Впервые» на телеканале «УРАЛ1». В рамках проекта проводятся образовательные мастер-классы по медиа для ребят. Причем, обучение предполагает не только участие в разработке телепередачи, но и в деятельности школьных и студенческих медиацентров.  Совместно с региональным отделением Движения Первых и телестудией школы № 24 реализуется серия подкастов «Первые знают» и «Дело в людях».

Также было предложено разработать региональные и муниципальные планы общественно значимых мероприятий, в которых могли бы принимать активное участие члены движения и их наставники.

 

Теги: алексей текслер, движение первых, патриотическое воспитание


