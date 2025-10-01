По делу о фейках в отношении ВС РФ задержали зампреда "Яблока" Максима Круглова

Московское управление СКР возбудило уголовное дело на заместителя председателя партии "Яблоко" Максима Круглова. Бывшего депутата Мосгордумы задержали по делу о фейках о российской армии, сообщили в ГСУ.

Примечательно, что осенью 2025 года следователи "выявили противоправную деятельность фигуранта", связанную с событиями 2022 года. Следствие считает, что "Круглов в апреле 2022 года публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".

О каких именно сообщениях идет речь не сообщается.