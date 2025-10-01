Новак назвал ситуацию с топливом в стране "абсолютно контролируемой"

Зампредседателя правительства России Александр Новак назвал ситуацию с бензином в стране "абсолютно контролируемой".

По его словам, по отдельным регионам она решается "в ручном режиме". Для таких субъектов Минэнерго вместе с региональными властями обеспечивает наличие и поставку нефтепродуктов, заявил Новак.

"Сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране", - цитирует его РИА Новости.

Ранеесообщалось, что российские власти пытаются справиться с дефицитом бензина не только с помощью запрета на экспорт – они готовы импортировать топливо. Для этого вице-премьер Александр Новак предложил обнулить ввозные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

Если пошлины будут отменены, правительство сможет направить часть отечественного бензина с сибирских НПЗ в европейскую часть страны. Речь может идти о дополнительных 150 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц.