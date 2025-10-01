01 Октября 2025
Экономика Свердловская область
Фото: istockphoto.com / HUNG CHIN LIU

На форуме 100+ объяснили скандальные слова о "миллионе мигрантов из Индии"

На международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге прозвучало новое опровержение громкого заявления о готовности страны принять миллион индийских рабочих. При этом автор заявления — президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин — не явился на запланированное выступление, передает корреспондент Накануне.RU.

Модератор дискуссии "БРИКС как источник трудовых ресурсов" — председатель правления RuGBC Гай Имз попытался сгладить ситуацию.

"Было громко сказано, и журналисты нас записали, на самом деле неправильно, но попало по всей национальной прессе, что миллион индусов, мигрантов собирается чуть ли не в Екатеринбург в ближайшее время", — объяснил Имз.

Он предположил, что Беседин "может иметь в виду, не знаю, может быть, 5 лет или больше во всей Российской Федерации".

"Любой пиар — хороший пиар, я считаю, по крайней мере, он стал известен и открыл очень интересную дискуссию", — высказал мнение Имз.

Таким образом, скандальная цифра в миллион мигрантов, вызвавшая резонанс в федеральных СМИ, была фактически дезавуирована на самой площадке "Екатеринбург-ЭКСПО", где изначально прозвучала (Андрей Беседин озвучил это в кулуарах выставки "Иннопром").

При этом тема трудовой миграции из стран БРИКС продолжает оставаться в центре внимания строительного форума.

Теги: мигрант, Индия, 100+


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

