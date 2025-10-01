Бывший банковский сотрудник в Тюмени осужден за кражу девяти миллионов рублей у пенсионеров

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор бывшему работнику банка, признанному виновным в хищении более девяти миллионов рублей у пенсионеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчину осудили по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и краже. В период с 2022 по 2024 год, используя служебный доступ к данным пожилых клиентов, он выпускал на их имена дополнительные банковские карты, которые затем изымал. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник отключал SMS-уведомления о операциях по счетам.

Получая таким образом доступ к средствам, он снимал наличные через банкоматы. В результате его действий пострадали девять пенсионеров, а общий ущерб превысил девять миллионов рублей.

С учетом позиции гособвинения суд назначил осужденному наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.