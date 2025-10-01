Патентная система налогообложения станет недоступной для ИП с магазинами и грузоперевозками

Из перечня видов деятельности ИП, для которых в 2026 году будет доступна патентная система налогообложения, хотят исключить стационарную розничную торговлю (то есть магазины) и грузовые автоперевозки, пишет РБК со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс, внесенные правительством.

При этом, как уже анонсировалось ранее, лимит дохода для применения патента снижается с 60 до 10 млн руб. в год.

Ожидается, что поправки затронут более 500 тыс. мелких аптек и магазинов, а также более 270 тыс. грузоперевозчиков. Также рискуют выйти за лимит некоторые рестораны, салоны красоты, автомойки.

Всего патентную систему налогообложения применяют 1,43 млн ИП, около половины из них потеряют право на ее применение.