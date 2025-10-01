Представитель свердловского минздрава растоптал плакат со средствами контрацепции в больнице Екатеринбурга

Глава службы перинатальных психологов минздрава Свердловской области Марк Ицкович снял со стены женской консультации №1 в Екатеринбурге информационный плакат, в котором рассказывается, как девушка может предотвратить беременность, смял его и потоптался ногами. Неожиданный перфоманс произошел во время майской проверки, которую провела руководитель фонда "Женщины за жизнь", ведущая телеканала "Спас" Наталья Москвитина.

В видео, опубликованном в ее Telegram-канале, Москвитина посещает женские консультации и разыгрывает роль беременной женщины, которая собирается по тем или иным причинам сделать аборт. Таким образом ведущая проверяет, способны ли врачи и психологи отговорить будущую маму от прерывания беременности.

Во время такой проверки она заметила информационный плакат, висящий на стене и пришла в негодование.

"Слушайте, ну вот когда такая ситуация демографическая, и ты приходишь, и тебе вот тут предлагают стерилизацию. Зачем ее предлагать? Надо его снимать. Нам надо женщин беременных", – заявила Москвитина.

На ее слова оперативно отреагировал и Ицкович, который вместе с главврачом и ведущей обходили больницу. Он с улыбкой снял плакат, попытался его разорвать, но только помял, а затем бросил на пол и потоптался.

Отметим, что женскую консультацию также могут посещать несовершеннолетние пациентки или многодетные матери. На плакате содержалась только информация о средствах контрацепции без какого-либо призыва. Наряду с ним также висели плакаты о последствиях аборта и риске заболевания ВИЧ. Повесят ли другой плакат, где среди средств контрацепции больше не будет фигурировать "стерилизация", неизвестно.