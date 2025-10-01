Житель Тюмени осужден на принудительные работы за неоднократную демонстрацию нацистской символики

43-летний житель Тюмени признан виновным в неоднократной публичной демонстрации нацистской символики и приговорен к одному году принудительных работ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР Тюменской области.

Следствие установило, что в период с апреля по декабрь 2024 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичные действия, разместил в мессенджерах изображение свастики. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ России по Тюменскому гарнизону.

Суд счел собранные по делу доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по части 1 статьи 282.4 УК РФ. Помимо принудительных работ, осужденному назначено удержание 5% заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.