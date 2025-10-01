ВС РФ ударили "Искандером" по месту подготовки к запуску беспилотников ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" поразил в районе Лавы место подготовки к запуску беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, уничтожены 20 фур и 100 беспилотников типа "Лютый".

В результате удара возникло возгорание, что привело к детонации БПЛА, добавили в МО.

Кроме того, при помощи беспилотников "Герань-2" были поражены еще пять грузовых автомобилей с дронами ВСУ.

В начале сентября российские военные нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, и предприятию по производству БПЛА. Удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ.