Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области стартовала новая акция: проезд в автобусе станет дешевле

В Тюменской области стартовала новая акция. Проезд в автобусе станет дешевле на восемь рублей, при оплате проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода или NFC через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сегодня Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Действовать акция начнет с 1 октября и до 31 декабря.

Всего в Тюменской области действуют 773 маршрута общественного транспорта. Маршрутная сеть региона составляет 19,5 тыс. км. Примерно 70% дорог охвачены транспортным обслуживанием. По ним действуют 627 муниципальных и 146 межмуниципальных маршрутов, на которых работают 37 перевозчиков и 2 248 автобусов и маршруток.

Такой статистикой сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению акции на оплату проезда в регионе, поделился заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков. Он подчеркнул, что транспортная система региона постоянно совершенствуется. Только в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который действовал до прошлого года, а сейчас это проект "Инфраструктура для жизни", для региона приобретено 433 новых автобуса.

Было отмечено, что Тюменская область вошла в тройку регионов УФО, где запушена технология оплаты через СБП. Акцией охвачено более 1,5 тысяч автобусов. В их салонах размещены таблички с инструкцией и QR-кодами. У каждого маршрута он свой.

"Оплатить проезд со скидкой пассажиры могут не только в Тюмени, но и в Ишиме, Тобольске и Ялуторовске. Это те территории, которые на сегодня уже присоединились к акции. Люди уже тестируют систему, она работает. Главное, чтобы не возникло в момент оплаты сбоев в работе мобильной связи. По нашим подсчетам за три месяца акцией может быть охвачено порядка 20 миллионов потенциальных пассажиров", - отметил Александр Исаков.

Добавим, что за 2024 год в Тюменской области перевезено более 170 млн пассажиров, 125 млн из них – в Тюмени. Более 30 млн перевозок оказано льготным категориям граждан. С 1 января 2025 года на 100% маршрутов введена система безналичной оплаты проезда. В среднем по Тюменской области государство доплачивает 51% от стоимости билета граждан. Пассажиры оплачивают только 49% и меньше – в зависимости от муниципального образования.

