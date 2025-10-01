Гендиректор ГК "КОРТРОС": Показатели строительной отрасли СССР для нас пока недостижимы

Генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселёв выступил на главной пленарной сессии форума 100+ Technobild в Екатеринбурге под названием "Технологический прорыв".

Он отметил, что строительная отрасль России ещё только тянется к показателям СССР.

"На самом деле, мы сейчас говорим про технологический прорыв, но те ориентиры по производительности труда, которые были в 50-70-х годах в строительной отрасли Советского Союза, они пока для нас недостижимы. Мы только тянемся к ним", - сказал Киселёв.

По его словам, в первую очередь необходима "элементарная организация линейного производства".

Отдельно он раскритиковал систему ремонта очистных сооружений.

"Оборудования нет. То есть производители лепят то, что понимают сами, проектировщик выбирает подходящего производителя, дальше заказчик сталкивается с теми решениями, которые ему предлагает проектировщик. Понятно, что, например, рынок не сформировался оборудованием, стандартов нет, отсюда всякие игры с ценообразованием", - сказал Сергей Киселёв.