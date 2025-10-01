СМИ: Raiffeisen Bank безуспешно пытается уйти с российского рынка

Raiffeisen Bank безуспешно пытается уйти с российского рынка. У австрийского концерна сорвалась попытка продать подразделение в РФ, пишет Reuters со ссылкой на неназванные источники. Также не уточняется, с кем велись переговоры о продаже. При этом, по данным агентства, российские власти выступали против продажи, поскольку после выхода иностранцев из российского бизнеса в отношении банка с новым собственником могут быть введены западные санкции.

Российское подразделение Raiffeisen Bank остается одним из немногих путей, через которые компании могут проводить платежи в Европу. Это указывает на желание Москвы сохранить какую-то часть экономических связей с ЕС.

Официально в Raiffeisen Bank заявляют, что пытаются сократить деятельность в России и ведут переговоры о продаже бизнеса. Банк едва ли может говорить иначе, поскольку уже несколько лет на него давит Европейский центробанк, заставляя предпринимать шаги по уходу с российского рынка.