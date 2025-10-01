Паслер подписал указ о назначении новых заместителей губернатора Среднего Урала

Глава Среднего Урала Денис Паслер подписал указ о назначении новых заместителей губернатора. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Указом губернатора Дениса Паслера в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области на должности в правительстве Свердловской области назначены:

Савинова Татьяна Леонидовна — заместителем губернатора Свердловской области — министром здравоохранения Свердловской области;

⁠Салихов Азат Равкатович — заместителем губернатора Свердловской области;

⁠Козлов Василий Валерьевич — заместителем губернатора Свердловской области;

⁠Швиндт Сергей Владимирович — заместителем губернатора Свердловской области.



К исполнению своих обязанностей они приступят с 1 октября 2025 года.

Напомним, что после того, как Паслер стал губернатором, все свердловское правительство сразу ушло в отставку. После этого новому главе региона предстояло сформировать его заново. До сегодняшнего дня Савинова, Салихов, Козлов и Швиндт занимали посты в статусе исполняющих обязанности замгубернатора.