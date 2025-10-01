Дело Наумовой, осужденной за убийство маленького Далера, направлено в апелляционный суд

Уголовное дело Вероники Наумовой из Екатеринбурга, осужденной за убийство опекаемого ею маленького Далера, и ее племянника Даниила Егольникова направлено во Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Ранее оба осужденных и их защита подали апелляции на приговоры. Объем уголовного дела составил 32 тома.

В конце июля опекунше по совокупности всех преступлений (их было более 60) назначили 24 года колонии общего режима. По некоторым эпизодам ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также с Наумовой взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца убитого мальчика.

Племянник опекунши Даниил Егольников, который обвинялся в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением, получил 5 лет колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, так как не находился под арестом. С него взыскали более 244 тысяч рублей процессуальных издержек.