Глава Минстроя России выступил за послевузовское распределение

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин полагает, что для технологического суверенитета страны важны и кадры, и нормативы, и ключевая ставка, и отставание в технологиях. При этом он выступил за послевузовское распределение.

Это должно касаться обучающихся на "бюджете".

"Конечно, кадры – это основа для развития любого дела. Каждый присутствующий в зале и на трибуне скажет, что без кадров мы никакие задачи никогда не выполнили бы", - сказал Файзуллин.

Ранее стало известно, что все бюджетные места в медвузах станут целевыми. Такой законопроект, который ранее был разработан и внесен Правительством, поддержал на своем заседании Комитет Госдумы по охране здоровья.